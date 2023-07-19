2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS'de tam puan alan kaç kişi?

"YKS birincisi kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin uzun bir süredir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesinde duyurulacak sonuçlar, milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite sınav sonucuna göre birinci olan kişilerin hangi il ve ilçeden çıkacağı da duyurulacak. Peki, YKS birincisi açıklandı mı, kim oldu, hangi ilden çıktı? İşte, 2023 yılı YKS 1.si...