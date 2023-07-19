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Haberler Galeri 2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS'de tam puan alan kaç kişi?

2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS'de tam puan alan kaç kişi?

"YKS birincisi kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin uzun bir süredir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesinde duyurulacak sonuçlar, milyonlarca öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite sınav sonucuna göre birinci olan kişilerin hangi il ve ilçeden çıkacağı da duyurulacak. Peki, YKS birincisi açıklandı mı, kim oldu, hangi ilden çıktı? İşte, 2023 yılı YKS 1.si...

Giriş Tarihi: 19.07.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 23:13
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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

"2023 YKS birincisi kim oldu?" sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin önünde yeni bir dönem başlıyor. Bununla birlikte, Türkiye birincisi kimin olduğu ve hangi şehirden çıktığı büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, "YKS birincisi kim oldu?, "2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?" İşte, YKS Türkiye 1. si...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

ÖSYM SON DAKİKA! 2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu yılın 2023 YKS birincisi merakla beklenirken ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS'de birinci çıkaran şehirleri paylaşması bekleniyor.

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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

YKS AÇIKLANDI MI SON DAKİKA?

ÖSYM sonuç takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapıldı. ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, erken açıklama ihtimali için araştırmalara başladı.

2023 YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda taban puanları ve kontenjanlar yer alıyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

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2023 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? YKS birincisi hangi şehirden çıktı, nereye yerleşti? YKS’de tam puan alan kaç kişi?

YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumlarıtarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıdaaçıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.