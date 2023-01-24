24 Ocak 2023, Salı
2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!
Milli Savunma Üniversitesi sınavı için geri sayım başladı. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak'ta alınmaya başlandı. Adaylar başvurularını 07 Şubat 2023 tarihine kadar yapabilecek. MSÜ'nün başvuru ücretleri de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, "MSÜ başvurusu nasıl yapılır?","MSÜ başvuru ücreti ne kadar?" İşte, merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 21:52
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