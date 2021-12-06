2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvurular...

2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamalarda bulundu. 40 bin atamanın yapılacağı müjde de 10 bini sürekli işçi alımı olacak. Başvuru yapmak isteyenler süreç hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvurular...