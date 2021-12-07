Sayıştay'ın 2020 denetim raporu CHP'li Mansur Yavaş'ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara'da büyük panik

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin batmak üzerine olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporunda; ANFA'nın 2020 yılı zararının 61 milyon TL gibi büyük boyutlarda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür" denildi.