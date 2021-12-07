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Haberler Galeri Sayıştay'ın 2020 denetim raporu CHP'li Mansur Yavaş'ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara'da büyük panik

Sayıştay'ın 2020 denetim raporu CHP'li Mansur Yavaş'ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara'da büyük panik

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin batmak üzerine olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporunda; ANFA'nın 2020 yılı zararının 61 milyon TL gibi büyük boyutlarda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür" denildi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:15
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Sayıştay’ın 2020 denetim raporu CHP’li Mansur Yavaş’ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara’da büyük panik

Sayıştay'ın 2020 denetim raporu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şirketleri yönetemediğini ortaya çıkardı. Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin ticari hayatının sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sayıştay’ın 2020 denetim raporu CHP’li Mansur Yavaş’ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara’da büyük panik

Sayıştay'ın 2020 denetim raporu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şirketleri yönetemediğini ortaya çıkardı..

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Sayıştay’ın 2020 denetim raporu CHP’li Mansur Yavaş’ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara’da büyük panik

Sayıştay 2020 denetim raporu:

"ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin 2020 yılı zararı 61 milyon TL gibi büyük boyutlarda gerçekleşmiştir. Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür. Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür.."

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  • 51
Sayıştay’ın 2020 denetim raporu CHP’li Mansur Yavaş’ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara’da büyük panik

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin batmak üzerine olduğu ortaya çıktı.

  • 5
  • 51
Sayıştay’ın 2020 denetim raporu CHP’li Mansur Yavaş’ın şirketleri batırdığını ortaya çıkardı! Ankara’da büyük panik

Sayıştay raporunda; ANFA'nın 2020 yılı zararının 61 milyon TL gibi büyük boyutlarda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür" denildi.