20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı gençler için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Belirlenen günler aralığında sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılıyor. Normalleşme sürecinde en çok merak edilen konuların arasında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler neler? 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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