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Haberler Galeri 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı gençler için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Belirlenen günler aralığında sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılıyor. Normalleşme sürecinde en çok merak edilen konuların arasında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son gelişmeler neler? 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:46
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20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Son dakika... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üst ve kronik rahatsızlıı olanlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de uygulanmaya başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen gün ve saate göre dışarı çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı için kısıtlamanın ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte cevaplar...

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20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.

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20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

0-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR BUGÜN ÖZEL İZİNLE SOKAĞA ÇIKACAK

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.

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20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor.