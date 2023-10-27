HaberlerGaleri2. Torba Yasa maddeleri sıralandı! EYT sonrası yeni Torba yasa detayları! Taşerona kadro, emekli maaşına zam, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...
2. Torba Yasa maddeleri sıralandı! EYT sonrası yeni Torba yasa detayları! Taşerona kadro, emekli maaşına zam, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...
"2. Torba yasa çıktı mı son dakika?" sorusunun cevabı Meclis'in açılmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere özel 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi gibi önemli adımların ardından gözler, Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alan yeni Torba yasanın içeriğine çevrilmiş durumda. Bu sebeple, memur ve emekli maaş zammı, taşerona işçiye kadro ve 5 yıl erken emeklilik gibi konuların netlik kazanması bekleniyor. İşte, yeni Torba Yasa son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 08:43Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:44