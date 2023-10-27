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Haberler Galeri 2. Torba Yasa maddeleri sıralandı! EYT sonrası yeni Torba yasa detayları! Taşerona kadro, emekli maaşına zam, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

2. Torba Yasa maddeleri sıralandı! EYT sonrası yeni Torba yasa detayları! Taşerona kadro, emekli maaşına zam, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

"2. Torba yasa çıktı mı son dakika?" sorusunun cevabı Meclis'in açılmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere özel 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi gibi önemli adımların ardından gözler, Meclis'in ana gündem maddeleri arasında yer alan yeni Torba yasanın içeriğine çevrilmiş durumda. Bu sebeple, memur ve emekli maaş zammı, taşerona işçiye kadro ve 5 yıl erken emeklilik gibi konuların netlik kazanması bekleniyor. İşte, yeni Torba Yasa son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.10.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:44
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2. Torba Yasada o maddeler netleşiyor! EYT sonrası yeni Torba yasa detayı! 100 bin Taşerona kadro, maaş zammı, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

2. Torba yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni bir yasama dönemine başlarken vatandaşlar, gözlerini yeni Torba Yasa'ya çevirmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı emekliye 5 bin TL ikramiye gibi önemli adımların ardından, Meclis gündemi hareketli bir döneme giriş yaptı. İşte, yeni Torba Yasa maddeleri hakkında son dakika açıklamaları:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasada o maddeler netleşiyor! EYT sonrası yeni Torba yasa detayı! 100 bin Taşerona kadro, maaş zammı, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz TBMM Başkanlığı'na torba yasa teklifi sunulmadı. Ancak kulislerden edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti.

Yeni torba yasanın Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor. Bu durumda yeni torba yasa maddelerinin Kasım ayı itibariyla netleşeceği tahmin ediliyor.

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2. Torba Yasada o maddeler netleşiyor! EYT sonrası yeni Torba yasa detayı! 100 bin Taşerona kadro, maaş zammı, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

5 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.

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2. Torba Yasada o maddeler netleşiyor! EYT sonrası yeni Torba yasa detayı! 100 bin Taşerona kadro, maaş zammı, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

EMEKLİYE ZAM NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuna emekliye zamla ilgili açıklamanın ilk Kabine Toplantısı sonrasında yapılacağını açıkladı.

Ancak, Erdoğan'ın konuşmasında "bu yıl sonuna doğru" ifadesini kullanması nedeniyle emekliye refah zammının ocak ayından itibaren uygulanması bekleniyor.

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2. Torba Yasada o maddeler netleşiyor! EYT sonrası yeni Torba yasa detayı! 100 bin Taşerona kadro, maaş zammı, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

Hatırlanacağı gibi memur maaşlarıyla ilgili toplu sözleşme oranı geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre memeur maaşlarına yıl sonunda enflasyon artış oranına ek olarak yüzde 15 oranında zam yapılacak.

OVP'teki tahmin doğru çıkar yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gelirse 6 aylık artış oranının yüzde 37 civarında olması bekleniyor.

Bu veriler ışığında refah payı eklenmemesi halinde memur maaşlarına yüzde 45 yüzde yüzde 50 oranları arasında zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte şuan için memur maaşlarıyla ilgili ek zam yapılması gündemde yer almıyor.