2. Torba Yasa maddeleri sıralandı! EYT sonrası yeni Torba yasa detayları! Taşerona kadro, emekli maaşına zam, staj çıraklık, 3600 ek gösterge...

5 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenecek.