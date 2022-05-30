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Haberler Galeri 15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Akar'ın ziyareti, Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:09
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15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi'de ilk olarak Savunma Bakanlığına gitti.

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15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı.

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15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Samimi ve olumlu geçtiği öğrenilen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

BAE'nin Genelkurmay Başkanı'nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu.

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15 yıl sonra bir ilk! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Görüşme sonrasında Bakan Akar, Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.