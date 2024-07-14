14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? "Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı"

Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri bundan tam 8 yıl önce yaşandı. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü alçakların hedefinde Başkan Erdoğan ve Türkiye vardı. Darbe girişimi yaparak ülkeyi ele geçirmek isteyen alçaklara Türk milleti geçit vermezken, o karanlık gecede Başkan Erdoğan'ın en yakınında olan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yaşananları anlattığı videosu yeniden gündem oldu. Albayrak o gece Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce abdestini alıp namaz kılarak "Bismillah" deyip süreci başlattığını söyledi.

Giriş: 14.07.2024 16:57 Güncelleme: 14.07.2024 17:01
  • 1
  • 8
15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, o gece Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerdendi. Darbe girişiminden sonra katıldığı A Haber canlı yayınında karanlık gecede yaşananları anlatan Berat Albayrak, Erdoğan'ın abdestini alıp namazını kıldıktan sonra "Bismillah" diyerek süreci başlattığını söylemişti.

Albayrak'ın 15 Temmuz gecesi ile ilgili anlattıkları yeniden gündem oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın en yakınında olan isimlerden olan Berat Albayrak'ın anlatımı ile 15 Temmuz'da yaşananlar...

  • 2
  • 8
15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı

"BESMELE ÇEKTİ, NAMAZ KILDI"
O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.

  • 3
  • 8
15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı

İşte Albayrak'ın sözleriyle 15 Temmuz gecesinde yaşananlar
O gece ilk olarak Başbakan ile konuştuk. Bahsettiğimiz insan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçisi. 2006 Danıştay krizi ile başlayan bugün de başka yöntemlerle devam eden sürekli darbe girişimlerine maruz kalmış bir hükümetten bir liderden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti.

*15 Temmuz gecesinde yaşananlar böyle kaydedilmişti. Berat Albayrak her saniye Başkan Erdoğan'ın yanındaydı...

  • 4
  • 8
15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı

Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti. Birçok şey yaşadık bu süreçte ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi.

  • 5
  • 8
15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Berat Albayrak o geceyi nasıl anlattı? Namazını kıldı Bismillah deyip süreci başlattı

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN TEKLİFİNE TEPKİ
Üç tane helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi.