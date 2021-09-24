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15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanlar listesi belli oldu. 2021 yılında başlayacak başvuru öncesinde adaylar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tüm detaylar ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen taban puanlar ve kontenjanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:20
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15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...

15 bin sözleşmeli öğretmen taban puanlar ve kontenjanlar, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere belirlenen listede taban puan ve kontenjan listesinde belirtilen alanlarda 14 bin 961 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Başvuru şartları, kontenjanlar ve taban puanlar ile branş dağılımı listesini sayfamızda bir araya getirdik. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanlar listesi açıklandı.

İşte o liste:

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15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...
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15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...
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15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...