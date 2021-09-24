15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından 15 bin sözleşmeli öğretmen branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanlar listesi belli oldu. 2021 yılında başlayacak başvuru öncesinde adaylar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tüm detaylar ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmen taban puanlar ve kontenjanlar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.09.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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