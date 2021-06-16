Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar

A Milli Futbol Takımı, bu akşam EURO 2020 grup maçında Galler ile karşılaşacak. Şenol Güneş, İtalya mağlubiyeti sonrası öğrencileriyle bu maçın önemini günlerce konuştu. Gruptan çıkma adına kritik bir öneme sahip maç öncesi tecrübeli hoca ilk 11'ine son şeklini verdi. Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte kritik karşılaşmaya saatler kala öne çıkan gelişmeler...