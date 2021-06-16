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Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar

A Milli Futbol Takımı, bu akşam EURO 2020 grup maçında Galler ile karşılaşacak. Şenol Güneş, İtalya mağlubiyeti sonrası öğrencileriyle bu maçın önemini günlerce konuştu. Gruptan çıkma adına kritik bir öneme sahip maç öncesi tecrübeli hoca ilk 11'ine son şeklini verdi. Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte kritik karşılaşmaya saatler kala öne çıkan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 09:39
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Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek herkesi üzen Milli Takımımız bu akşam turnuvadaki ikinci maçına çıkacak.
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Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar
A Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar, 1 puanı bulunan Galler ile karşılaşacak. Kritik mücadele, kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
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Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar

TEK HEDEF, İLK GALİBİYET
Saat 19.00'da TRT-1'den yayınlanacak maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

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Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar
Milliler, Galler karşısında 3 puanı alırsa gruptan çıkma yolunda çok önemli bir adım atacak.
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Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta | EURO 2020'de Milli Takım için kader maçı! Güneş'ten flaş karar

24 YIL SONRA KARŞILAŞACAĞIZ
Türkiye, Galler'le 24 yıl sonra yeniden karşılaşacak.