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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle büyük ilgi toplayan Barış Arduç gündeme oturdu. Son dönemde 'Kulüp' dizisindeki başarısıyla da adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun kardeşleriyle benzerlikleri pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 16:16
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı 'Sultan Alparslan' karakteriyle ekrana damgasını vuran Barış Arduç, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti

İşte Barış Arduç başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti

FAHRİYE EVCEN'İN KARDEŞLERİ AYŞEN EVCEN, DEMET EVCEN VE NEŞE EVCEN

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti

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