10 Ocak 2022, Pazartesi
Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kardeşleri sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri pes dedirtti
Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle büyük ilgi toplayan Barış Arduç gündeme oturdu. Son dönemde 'Kulüp' dizisindeki başarısıyla da adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, oyunculuğuyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun kardeşleriyle benzerlikleri pes dedirtti.
Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 16:16
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