05 Nisan 2023, Çarşamba
Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU!
Emekli olmaya hak kazanan milyonlarca vatandaş ilk maaşlarını almaya hazırlanırken anlaşma yapacakları bankayı ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Emekli maaşını almaya hak kazanan kişiler anlaştıkları bankalardan tek seferlik promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:14
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