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Haberler Galeri Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU!

Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU!

Emekli olmaya hak kazanan milyonlarca vatandaş ilk maaşlarını almaya hazırlanırken anlaşma yapacakları bankayı ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Emekli maaşını almaya hak kazanan kişiler anlaştıkları bankalardan tek seferlik promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Ziraat, Halkbank, Garanti...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:14
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Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.0004.500 TL’den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Maaştan 2-3 gün sonra...

Milyonlarca vatandaş EYT yasasıyla birlikte emekli oldu. Bankalar emekli promosyon ödemelerinde yarışı hızlandırdı. Maaştan 2-3 gün sonra hesaplara yatacak olan promosyon ödemleri 4.500 liradan az olamayacak. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.0004.500 TL’den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Maaştan 2-3 gün sonra...

Milyonlarca EYT'li ilk maaşını bu ay almaya hazırlanıyor. Maaştan 2-3 gün sonra da promosyon ödemesi ceplere girecek. Peki promosyon nasıl alınacak? Hangi adımlar izlenmeli? Nelere dikkat edilmeli?

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Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.0004.500 TL’den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Maaştan 2-3 gün sonra...

EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon da alacak.

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Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.0004.500 TL’den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Maaştan 2-3 gün sonra...

Emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını seçen emekliler, hesabı açılır açılmaz promosyon başvurusunu yapabilecek.

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Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? 9.0004.500 TL’den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Maaştan 2-3 gün sonra...

Peki nelere dikkat edilmeli? Tutarlar daha da yükselir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...