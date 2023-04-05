Milyonlarca vatandaş EYT yasasıyla birlikte emekli oldu. Bankalar emekli promosyon ödemelerinde yarışı hızlandırdı. Maaştan 2-3 gün sonra hesaplara yatacak olan promosyon ödemleri 4.500 liradan az olamayacak. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?