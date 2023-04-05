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45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri açıklandı. Uzun zamandır beklenen tarihlerin açıklanmasıyla birlikte öğretmen adayları "MEB sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı" araştırmasına başladı. Mülakatın ardından tercih dönemi başlayacak olan adaylar eylül ayı itibarıyla göreve başlayacak. Peki MEB sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? MEB sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?