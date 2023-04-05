45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir? MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı

Son dakika haberleri... MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen haber geldi. MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışmayı hedefleyenler mülakat yerleri için bekleyişteydi. MEB son dakika olarak açıkladı. Peki sözleşmeli öğretmen sözlü mülkat yerleri nereden öğrenilir? İşte MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen e-Devlet sorgulama ekranı...