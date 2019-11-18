Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank İNG Türkiye konut kredisi faizi ne kadar? 18 Kasım kredi faiz oranları Kredi faiz oranlarında düşüş hız kazanarak sürüyor. Merkez Bankası'nın 3 toplantıda 1000 baz puan indirime gitmesinin ardından bankalar kredi verme yarışına girdi. Birçok banka yüzde 2'lere varan faiz oranlarını ilk olarak 1,5 seviyelerine çekti. Daha sonra oranlar yüzde 1'in altına doğru ilerledi. Bu düşüşler özellikle konut ve otomobil satışını patlatırken, birçok sektörde yatırımlar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan faizlerin daha da düşeceğini, düşmesi gerektiğini belirtti. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki son toplantısında. 12 Aralık'ta gerçekleşecek kritik toplantıda politika faizinin yüzde 14'ten 12'ye düşmesi bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG Türkiye konut kredisi faizi ne kadar? Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:10
Kredi faiz indirimleri tüm hızıyla sürüyor. Merkez Bankası'nın son üç toplantısında düzenli olarak politika faizini düşürmesiyle bankaların eli rahatladı. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi, Ekim ayındaki kritik toplantıda yapılan son indirimle yüzde 14'e düştü. Merkez Bankası son PPK toplantısını 12 Aralık günü gerçekleştirecek. Beklenti, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12 seviyesine çekmesi. Bankalar beklentiler ışığında konut kredisi başta olmak üzere ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde daha büyük adımlar atmaya başladı. Yüzde 1'in üzerinde sıralanan bankalar konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekmeye başladı. İki özel banka konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekerken, iki özel katılım bankası da kar oranını yüzde 1'in altına düşürdü. Bu hamlelerin ardından gözler kamu bankalarına çevrildi. Konut satışlarının patlamasında büyük pay sahibi olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank uzun süredir 0,99 oranıyla diğer bankalardan çok daha avantajlı kredi imkanı sunuyordu. Ancak diğer bankaların da bu orana inmesi kamu bankalarının sorumluluğunu arttırdı. Peki,
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İNG Türkiye konut kredisi faizi ne kadar? İşte 18 Kasım kredi faiz oranları... İNG TÜRKİYE EN UYGUN KREDİ VEREN BANKA OLDU İNG Türkiye geçen hafta başında attığı dev adımla konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. 0,98 faiz oranını uygulamaya alan İNG Türkiye konut kredisini en uygun şekilde veren banka oldu. İhtiyaç kredisi faiz oranını da 0,99 olarak belirleyen İNG Türkiye, yüzde 1'in altında ihtiyaç kredisi veren tek banka pozisyonunda. Bankanın taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır araçlarda 1,21 olarak uygulanıyor. TEB DE YÜZDE 1'İN ALTINA İNDİ
Türkiye'nin en uygun koşullarla kredi veren bankalarından olan TEB, Merkez Bankası'nın her hamlesinin ardından faizini kademeli olarak düşürdü. TEB, son olarak konut kredisi faiz oranını 0,99'a çekti. İNG Türkiye'nin ardından yüzde 1'in altında faizle konut kredisi veren ikinci özel banka oldu. TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,08 olarak belirlenirken, taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır otomobil alımlarında 1,18 olarak uygulanıyor.
KUVEYT TÜRK VE TÜRKİYE FİNANS'TAN YÜZDE 1'İN ALTINDA KAR ORANI İLE KREDİ
Katılım bankası olarak Türkiye'de yer alan iki özel bankadan da atak geldi. Kar oranını düşüren katılım bankaları konut kredisi kullanımlarında büyük ilgi görüyor. Kuveyt Türk konut kredisi kar oranını 0,98, Türkiye Finans ise 0,99 olarak uyguluyor.
GÖZLER KAMU BANKALARINA ÇEVRİLDİ!
Ziraat Bankası,
Halkbank, Vakıfbank ve bankalara ait katılım şubeleri sorumluluk alarak faiz ve kar oranlarını yüzde 1'in altına çekmişti. Yaklaşık 3 aydır 0,99 faiz oranını uygulayan devlet bankaları bir başka indirime ise gitmedi. Özel bankaların hamleleri gözleri devlet bankalarına çevirdi.