Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?
Altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Ons Altın fiyatı 18 Kasım Pazartesi günü 0,26 değer kaybederek, 1466,14 dolara geriledi. Spot altın gram fiyatı ise 0,03 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı geride bıraktığımız haftayı 272 TL'ye sınır olarak kapatmıştı. Son değer kayıpları ile 3 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı toparlamaya çalışarak geçirdi. Beklenilen seviyeye gelemeyen altını en çok ABD ile Çin arasında gelişen ticaret ilişkileri etkiliyor. 2 yıldır süren ABD-Çin ticaret savaşında pozitif gelişmeler yaşanırken, altın ılımlı ortamla birlikte değer kaybediyor. Küresel risklerin azalması güvenli liman ihtiyacını da azaltıyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:29Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:36