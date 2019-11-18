Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları 18 Kasım Pazartesi gününe düşüşle başladı. Altın fiyatları son haftalarda büyük bir dalgalanmanın içinde. Büyük değer kayıpları yaşayan altın, son haftayı toparlamaya çalışarak geçirse de beklentilerin uzağında kaldı. Yaklaşık olarak 2 senelik süre boyunca süren Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları gelişmesi mevcut olarak devam ediyor. Ve her gelen açıklama piyasalardaki hareketliliği oldukça artırıyor. Bu hareketlilikten ise en sert etkilenen ürünlerin başında altın geliyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...