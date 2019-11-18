18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

Altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Ons Altın fiyatı 18 Kasım Pazartesi günü 0,26 değer kaybederek, 1466,14 dolara geriledi. Spot altın gram fiyatı ise 0,03 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı geride bıraktığımız haftayı 272 TL'ye sınır olarak kapatmıştı. Son değer kayıpları ile 3 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı toparlamaya çalışarak geçirdi. Beklenilen seviyeye gelemeyen altını en çok ABD ile Çin arasında gelişen ticaret ilişkileri etkiliyor. 2 yıldır süren ABD-Çin ticaret savaşında pozitif gelişmeler yaşanırken, altın ılımlı ortamla birlikte değer kaybediyor. Küresel risklerin azalması güvenli liman ihtiyacını da azaltıyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 18 Kasım güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:36
  • 1
  • 23
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

Altın fiyatları 18 Kasım Pazartesi gününe düşüşle başladı. Altın fiyatları son haftalarda büyük bir dalgalanmanın içinde. Büyük değer kayıpları yaşayan altın, son haftayı toparlamaya çalışarak geçirse de beklentilerin uzağında kaldı. Yaklaşık olarak 2 senelik süre boyunca süren Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları gelişmesi mevcut olarak devam ediyor. Ve her gelen açıklama piyasalardaki hareketliliği oldukça artırıyor. Bu hareketlilikten ise en sert etkilenen ürünlerin başında altın geliyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

  • 2
  • 23
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

1475 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA BASKI SÜRECEK

Ticaret savaşları ve Brexit konusuna yönelik gelen olumlu haber akışları sonrası baskı altında kalan Değerli Metal ABD'den gelen verilerin beklentileri verememesi ile birlikte bir miktar toparlandı.

  • 3
  • 23
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

Ancak hala daha kritik olarak gördüğümüz 1475 direninin altında fiyatlanmaya devam ediyor. Şayet bu seviye altında kalıcılık sağlarsa Değerli Metal'de satış baskısı sürebilir.

  • 4
  • 23
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

Ancak satış yönlü işlemlerin hız kazanabilmesi için 1445 ana destek seviyesinin kırılması gerekli. 1445 öncesinde ise 1462, 1458, 1455 ve 1450 ara destekleri izlenebilir. 1475'in kırılması halinde ise 1478, 1482 ve 1485 direnç seviyeleri takip edilebilir.

  • 5
  • 23
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın 18 Kasım ne kadar?

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİLER ALTINA ZARAR VERİYOR

Yaklaşık olarak 2 senelik süre boyunca süren Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları gelişmesi mevcut olarak devam ediyor. Ve her gelen açıklama piyasalardaki hareketliliği oldukça artırıyor. Bu hareketlilikten ise en sert etkilenen ürünlerin başında altın geliyor.