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Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
Ziraat Bankası 0,49 faizli 6 ay sonra ödemeli 5.000, 7.500 ve 10.000 TL temel ihtiyaç desteği kredisine başvurular devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan kredi desteğine yoğun ilgi gösteriliyor. Ziraat Bankası'nın 36 ay vadeli 6 ay sonra ödemeli kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru ve şartları araştırıyor Peki, Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:18Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:24