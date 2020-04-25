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Haberler Galeri Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

Ziraat Bankası 0,49 faizli 6 ay sonra ödemeli 5.000, 7.500 ve 10.000 TL temel ihtiyaç desteği kredisine başvurular devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan kredi desteğine yoğun ilgi gösteriliyor. Ziraat Bankası'nın 36 ay vadeli 6 ay sonra ödemeli kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru ve şartları araştırıyor Peki, Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

Giriş Tarihi: 25.04.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:24
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Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli her ay eşit taksitli kredi desteği için başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası'nın hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere sunduğu düşük faizli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvuru yapmak isteyenler için merak edilenleri sayfamızda derledik. Kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat bankası kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...

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Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.