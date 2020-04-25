Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?

Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli her ay eşit taksitli kredi desteği için başvurular devam ediyor. Ziraat Bankası'nın hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere sunduğu düşük faizli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvuru yapmak isteyenler için merak edilenleri sayfamızda derledik. Kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat bankası kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte ayrıntılar...