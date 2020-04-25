Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika... AVM'ler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım tedbirler alındı. Bu kapsamda Alışveriş Merkezleri geçici süreliğine kapatılmıştı. AVM'lerin hangi tarihte açılacağı merak edilirken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı? İşte cevaplar...