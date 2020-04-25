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Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika... AVM'ler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım tedbirler alındı. Bu kapsamda Alışveriş Merkezleri geçici süreliğine kapatılmıştı. AVM'lerin hangi tarihte açılacağı merak edilirken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 16:56
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Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

Son dakika... AVM'ler ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Son günlerde AVM'lerin hangi tarihte açılacağına yönelik sorgular artmıştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Ataş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

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Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yaptığı açıklamada, AVM'lerin 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılabileceğini bildirdi.

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Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

Altaş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Nureddin Nebati ile yaptığımız istişaremizle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdim. Yapılan haberlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız." dedi.

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Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

Altaş, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile 7/24 sektörün sorunlarıyla ilgili iletişimde olduklarını belirtti.

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Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?

"BÜTÜN DERTLERİMİZLE İLGİLENEN İNSANLARA BU ŞEKİLDE YAKIŞTIRMA YAPILMASI ÜZÜCÜ"

Kısa süre önce Bakan Yardımcısı Nebati ile görüştüklerini ve bu istişareyle ilgili bir medya kuruluşuna görüş verdiğini ifade eden Altaş, şunları kaydetti: