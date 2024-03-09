09 Mart 2024, Cumartesi
Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!
Ev sahibi olma hayali kuranları sevindirecek bir haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Yükselen konut fiyatları ve kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak birçok kişi için zor bir hale gelmişken, Ziraat Bankası bu soruna çözüm buluyor. Banka, ortak konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenlere büyük bir kolaylık sunuyor.
Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 17:06
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