Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere yeni bir kapı aralıyor. Artık yüksek konut fiyatları ve kredi faiz oranlarına rağmen, birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle ev sahibi olmak mümkün hale geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen herkes, detaylı bilgi ve başvuru için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir.