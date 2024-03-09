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Haberler Galeri Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!

Ev sahibi olma hayali kuranları sevindirecek bir haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Yükselen konut fiyatları ve kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak birçok kişi için zor bir hale gelmişken, Ziraat Bankası bu soruna çözüm buluyor. Banka, ortak konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenlere büyük bir kolaylık sunuyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 17:06
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Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere yeni bir kapı aralıyor. Artık yüksek konut fiyatları ve kredi faiz oranlarına rağmen, birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle ev sahibi olmak mümkün hale geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen herkes, detaylı bilgi ve başvuru için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir.

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Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Bu kampanya, kredi çekmek isteyen ancak tek başına ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik bir çözüm olarak geliştirilmiş. 5 kişiye kadar ortak konut kredisi çekme imkanı tanıyan bu kampanya ile birden çok kişinin gelir beyanı kullanılarak, yüksek tutarlarda taksitler kolayca ödenmeye başlanıyor.

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Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!

Başvuru Şartları ve Kredi Faiz Oranı

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası için belirlenen bazı önemli şartlar ve özellikler şöyle:

  • Düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımları için kredi kullanabilir.
  • Kredi tutarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanır.
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Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!
  • BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına uygun olarak belirlenmektedir.
  • Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.
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Ziraat Bankası 11.502 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi kampanyası başlattı!
  • Gerekli görüldüğünde banka tarafından ek teminat istenebilir.
  • Ziraat Bankası, kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler sunmaktadır.