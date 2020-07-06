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Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

Son dakika haberi... 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz'da açıklanan 6 aylık enflasyon verisinin ardından milyonlarca kişinin maaşlarında artış oldu. Emekli ve memurların yanı sıra 65 yaş, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alanların da maaşlarında zam olacak. Peki, 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu? Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 09:46
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Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

Son dakika... TÜİK tarafından 3 Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon verileri açıklandı. Bu gelişmelerin ardından devlet memurları, sözleşmeliler, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında artış görüldü. Bu zam oranı bir kesimi daha ilgilendiriyor. Temmuz zammı 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanları da etkiledi. Temmuz ayı maaşlarını zamlı alacak vatandaşlar yeni zamların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 5 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Emeklilerin yanı sıra 65 yaş aylığı alanların da maaşlarında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlğı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığının net tutarı henüz bilinmese de, memur maaş katsayındaki artış ile 711 lira olması bekleniyor.

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Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

En az %40 engelli olduğu tespit edilen kişilere verilen engelli aylığında da artış görüldü. Yüzde 40-69 arasında engellilik oranı bulunanlara 537,08 TL, %70 ve üstü engellilik oranı bulunanlara 805,62 TL engelli aylığı veriliyor. Bu rakam da memur maaş katsayısına göre temmuz ayında zamlanacak.

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Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.

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Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıkacak.