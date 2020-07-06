Yeni zamlar açıklandı! 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu?

Son dakika haberi... 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? 3 Temmuz'da açıklanan 6 aylık enflasyon verisinin ardından milyonlarca kişinin maaşlarında artış oldu. Emekli ve memurların yanı sıra 65 yaş, engelli maaşı ve evde bakım maaşı alanların da maaşlarında zam olacak. Peki, 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ile ne kadar oldu? Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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