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Haberler Galeri Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

Son dakika haberi... Emekli maaşı ve ek ödeme ne kadar oldu? Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verileri ile Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam yansıyacak. Enflasyon zammı ile birlikte emeklilerin ek ödemelerinde de artış olacak. Peki, yeni SSK Bağ-Kur emekli maaşları ve ek ödemeleri ne kadar oldu? Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte detaylı liste...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:29
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Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

Son dakika... Emekli maaşı ve ek ödeme temmuz zammı ile ne kadar oldu? Cuma günü açıklanan enflasyon rakamları ile milyonlarca memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşandı. Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yüzde 5.75 zam olacak. Bu gelişmelerin ardından güncel emekli maaşları ve ek ödemeler araştırılmaya başlandı. Peki, yeni SSK Bağ-Kur emekli maaşları ve ek ödemeleri ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile yeni zamlar belli oldu. Buna göre, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 5.75 zam yansıyacak.

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Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

EN DÜŞÜK EK ÖDEME NE KADAR?

Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.341 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 99 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.586 liraya çıkacak.

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Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

Hürriyet'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almışlardı. Böylece 2020 yılında toplamda 12.20 zam almış oldular. 2019'un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu.

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Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Emekliler 63 lira ile 300 lira arasında ek ödeme alacaklar.