Emekliye 300 lira ek ödeme! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı ve ek ödemeler ne kadar? İşte detaylı liste...

Son dakika haberi... Emekli maaşı ve ek ödeme ne kadar oldu? Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. TÜİK tarafından açıklanan ilk 6 aylık enflasyon verileri ile Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam yansıyacak. Enflasyon zammı ile birlikte emeklilerin ek ödemelerinde de artış olacak. Peki, yeni SSK Bağ-Kur emekli maaşları ve ek ödemeleri ne kadar oldu? Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte detaylı liste...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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