23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi her ay maaşlarına yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. TÜED tarafından ek ödeme artışı gündeme getirilmişti. Öte yandan emekli doktorlar için de üçüncü bir ödeme veriliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödemeler ocak ayında zamlanacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 10:56
  • 1
  • 14
Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Milyonlarca emeklinin gözü gelecek müjdeli habere çevrildi. Her ay düzenli olarak ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış yaşanmasını istiyordu. Yeni yıla kısa bir süre kala ek ödeme artışı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündeme gelmişti.

  • 3
  • 14
Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek.

  • 4
  • 14
Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 5.4, memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Ek ödeme tutarı da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemeleri de zamlanacak. Yüzde 4.4 artışa göre, ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 96 liraya çıkacak.

  • 5
  • 14
Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

VEFAT EDENİN AİLESİ ALIYOR

Emekli doktorların ilave ödemesi şöyle uygulanıyor:

● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödemeleri kesiliyor.

● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler hisseleri oranında ödeme alıyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık alan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık alan çocuğuna 656,46 lira ödeniyor.