Yeni yılda emeklilere zam müjdesi! 2021 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar?

Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi her ay maaşlarına yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. TÜED tarafından ek ödeme artışı gündeme getirilmişti. Öte yandan emekli doktorlar için de üçüncü bir ödeme veriliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödemeler ocak ayında zamlanacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri ile ilgili merak edilenler...