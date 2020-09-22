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SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

Milyonlarca çalışan için en çok merak edilen konular arasında ne zaman emekli olacakları ve ne kadar maaş alacakları yer alıyor. İki farklı işletmeden sigorta girişi olan vatandaşlarımız, emekliliğine en az 10 yıl kalmış 55 yaşındaki kişiler özellikle bu uygulamayı yapıyor. Öte yandan özellikle 8 noktaya dikkat edilmesi, emekli aylığını yükseltiyor. Erken emekli olmak için bazı püf noktalar bulunuyor. Peki, Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 21:18
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SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

Çalışan ve hayatını idame ettiren vatandaşların en büyük hayalleri arasında emekli olmak yatıyor. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. SGK tarafından belirtilen şartlar arasında yaş ve gün sayısı aranıyor. En önemli parametre, brüt maaş. Emekli maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor. Bu nedenle emeklilik planınızı son 1-2 yıla bırakmayın. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Son 3.5 yıllı süreç içerisinde tavandan yapılan kazanç bildirimleri ileride alınacak olan emekli maaşlarının aylık olarak 15 - 20 TL arasında artmasına etki edecek.

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SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

EMEKLİ OLUNCA YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?

Emekli olunca yüksek maaş almanın yollarından bir çok kişi yanlış bilgiye sahiptir. Bunların en başında ise uzun yıllar çalışıp, prim gün sayısını doldurmanız halinde halen prim ödemesinin yapılması gelmektedir. Bunun aksine bu durum ise özellik ile asgari ücretli çalışanlar yada biraz üzerinde maaş alanların prim günlerini doldurmaları halinde çalışmaya devam etmeleri emekli maaşlarının düşmesine neden olacaktır.

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SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

Emekli olunca yüksek maaş almanın burada en önemli olanı ne uzun süre çalışmak nede fazla prim ödemesi yapmaktır. Yüksek emekli maaş almak için en önemli olan kuralar 'dan ilki çalışma hayatında iken yüksek pirim ödemesinin yapılmasının sağlanmasıdır.!

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SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

● Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

● Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

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SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

● Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

● İster SSK'lı, ister Bağ- Kur'lu olun, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.