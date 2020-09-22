SGK'dan emeklilere müjde! Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...

Milyonlarca çalışan için en çok merak edilen konular arasında ne zaman emekli olacakları ve ne kadar maaş alacakları yer alıyor. İki farklı işletmeden sigorta girişi olan vatandaşlarımız, emekliliğine en az 10 yıl kalmış 55 yaşındaki kişiler özellikle bu uygulamayı yapıyor. Öte yandan özellikle 8 noktaya dikkat edilmesi, emekli aylığını yükseltiyor. Erken emekli olmak için bazı püf noktalar bulunuyor. Peki, Hem erken emeklilik hem de yüksek maaş mümkün! İşte şartları...