Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

Yeni yılla birlikte bekçi olmak isteyen adaylar 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru tarihini merak etmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek alım kapsamında bu yılda alımların yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımı 1250 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Peki 2024 yılında Bekçi alımı yapılacak mı? Başvuru şartları neler? İşte 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin merak edilen detaylar….