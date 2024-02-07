07 Şubat 2024, Çarşamba
Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?
2024 Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılla birlikte bekçi olmak isteyen veya geçtiğimiz yıl bekçilik sınavını geçemeyen ve yeniden denemek isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklamaya kulak kesilmiş durumda. İşte 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 19:49
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