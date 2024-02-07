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Haberler Galeri Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

2024 Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılla birlikte bekçi olmak isteyen veya geçtiğimiz yıl bekçilik sınavını geçemeyen ve yeniden denemek isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak açıklamaya kulak kesilmiş durumda. İşte 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 07.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 19:49
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Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

Yeni yılla birlikte bekçi olmak isteyen adaylar 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru tarihini merak etmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek alım kapsamında bu yılda alımların yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımı 1250 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Peki 2024 yılında Bekçi alımı yapılacak mı? Başvuru şartları neler? İşte 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin merak edilen detaylar….

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

2024 YILINDA BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2024 yılında bekçi yeni bekçi alımının yapılması bekleniyor. Alımların ne zaman yapılacağına ve kaç kişi alınacağına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara ahaber.com.tr adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

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Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

2024 YILI BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Yeni Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı başvuru şartları neler? 2024 Bekçilik sınavı mülakatı ne zaman?

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,