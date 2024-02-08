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Haberler Galeri Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...

Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...

Bu yıl emekliler için ikramiye artışı gündeme geldi, enflasyon artışı ve 11.68 oranındaki refah payıyla birlikte yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı formül üzerinde duruluyor ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6-7 Şubat tarihlerinde fark ödemeleri gerçekleştirildi. Emekliler, Temmuz'a kadar yüzde 49.25 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başladılar. Ayrıca, aylıkları 10 bin liranın altında olanlara ek olarak seyyanen ödeme yapılacak, bu da en düşük maaşın 10 bin lira olarak ödeneceği anlamına geliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:53
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Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL göve maaş alan SSK, Bağkur’luya en az...

Aralık ayında Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaflar için en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6.820,84 TL olarak belirlenmişti. Ancak Ocak ayında gerçekleşen zam oranlarına göre, söz konusu aylık maaş tutarı yüzde 37,57 artışla 9.383,43 TL olarak ödendi. Yüzde 49,25'lik bir artışla birlikte ise aylık maaş tutarı 10.180,10 TL'ye yükseldi. Bu durum, Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnafların gelirlerinde önemli bir artış yaşandığını gösteriyor. Ayrıca, tüm emeklilere yeni ek ödeme miktarları da belirlendi. Peki en düşük maaşa ne kadar ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL göve maaş alan SSK, Bağkur’luya en az...

EMEKLİLERE MÜJDELİ HABERLER:

Temmuz ayında yapılacak olan zam öncesi emeklilere Nisan ve Haziran aylarında ek ikramiyeler verilecek. Bu ikramiyeler, bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte ikramiye miktarı 2 bin liraya yükselmişti. 2023 yılında ise her iki bayramda emeklilere 4 bin lira ödenmiş, ayrıca Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir kereliğine 5 bin liralık ek ikramiye verilmişti. Hükümet, 'Emekliler yılı' ilanının ardından ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.

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Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL göve maaş alan SSK, Bağkur’luya en az...

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAMLI NE KADAR OLACAK?

İkramiye artışları için çeşitli formüller üzerinde çalışmalar başlatıldı. Öne çıkan iki formülden biri, emeklilere yapılan refah payı dahil yüzde 49.25 oranında artış yapılması şeklinde.

📌Buna göre, 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkarılacak ve her iki bayramda emekliler 6 bin lira ikramiye alabilecekler.

📌İkinci formül ise, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira miktarını temel alıyor.

İkramiyelerin 5 bin liraya çıkarılması ve her iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi öngörülüyor. İkinci formül üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmış durumda ve Mart ayı içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.

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Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL göve maaş alan SSK, Bağkur’luya en az...

YENİ EMEKLİ OLAN VE EYT'LİLER KAPSAM DAHİLİNDE Mİ?

İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat eden emeklilerin dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Bu ödemelerde, maaş miktarının önemi bulunmaksızın tüm emeklilere eşit şekilde ödeme yapılıyor. Ayrıca, ikramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ve emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiyeden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken, Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.

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Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL göve maaş alan SSK, Bağkur’luya en az...

NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye artışının Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.

Buna göre emekliler için ödeme takvimi şu şekilde oluşacak: