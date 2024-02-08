Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAMLI NE KADAR OLACAK?

İkramiye artışları için çeşitli formüller üzerinde çalışmalar başlatıldı. Öne çıkan iki formülden biri, emeklilere yapılan refah payı dahil yüzde 49.25 oranında artış yapılması şeklinde.

📌Buna göre, 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkarılacak ve her iki bayramda emekliler 6 bin lira ikramiye alabilecekler.

📌İkinci formül ise, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira miktarını temel alıyor.

İkramiyelerin 5 bin liraya çıkarılması ve her iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi öngörülüyor. İkinci formül üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmış durumda ve Mart ayı içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor.