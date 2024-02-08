08 Şubat 2024, Perşembe
Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
Bu yıl emekliler için ikramiye artışı gündeme geldi, enflasyon artışı ve 11.68 oranındaki refah payıyla birlikte yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı formül üzerinde duruluyor ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6-7 Şubat tarihlerinde fark ödemeleri gerçekleştirildi. Emekliler, Temmuz'a kadar yüzde 49.25 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başladılar. Ayrıca, aylıkları 10 bin liranın altında olanlara ek olarak seyyanen ödeme yapılacak, bu da en düşük maaşın 10 bin lira olarak ödeneceği anlamına geliyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:53
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