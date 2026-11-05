Asgari ücrette 3 senaryo masada! Milyonların geliri değişiyor: İşte kalem kalem ocak zammı hesapları

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kulisler hareketlendi. Yüzde 28,4 ile yüzde 33,7 arasında değişen 3 farklı zam senaryosu masada bulunurken, milyonların gözü kulağı açıklanacak yeni asgari ücrete çevrildi. Yapılacak zammın etki alanı netleşmeye başladı. Yalnızca çalışanların maaşını değil, işsizlik maaşından kıdem tazminatına, doğum izni parasından stajyer ücretine kadar 85 milyonun gelirini baştan aşağı değiştirecek. Askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için ise kritik bir tarih uyarısı var.

Milyonlarca vatandaşın ocak ayında geliri artacak. Başta emekliler ve memurlar için yılın ilk artışı yapılırken refah payı beklentisi de arttı. Bunun dışında milyonlarca çalışan açısından da yeni bir ücretin belirlenme dönemi olacak. Bu ücret sadece çalışanları değil hemen herkesin gelirini artırıcı etki yapacak.

Yapılacak artış, A'dan Z'ye tüm sosyal ödenekleri ve primleri doğrudan yukarı çekecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Asgari ücrette beklentiler ne yönde? Asgari ücret 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Ancak en önemli veri enflasyon oluyor. Geçmiş yıllarda da enflasyon oranına yakın artışlar gerçekleşti. Asgari ücret eğer OVP'deki yüzde 28.4'lük enflasyon tahminine göre artırılırsa net 36 bin 48, brüt 42 bin 410 liraya çıkacak. 2027 bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33.7'lik artış kadar zam yapılması halinde ise net ücret 37 bin 536, brütü 44 bin 161 lira olacak. Yüzde 30 artış yapılması durumunda ise 36 bin 498 lira net, 42 bin 939 lira brüt ücret ortaya çıkacak.

Bu hesaplamalara göre işsizlik maaşı ne kadar olacak? Net işsizlik maaşı mevcut asgari ücrete göre en az 13 bin 111, en çok 26 bin 223 lira. Asgari ücret yüzde 28.4 artırılırsa damga vergisi kesilmiş olarak yeni yılda işsizin eline en az 16 bin 835, en çok 33 bin 670 lira geçecek. Yüzde 33.7'lik artış halinde ise net işsizlik maaşı 17 bin 530-35 bin 60 lira aralığına çıkacak.