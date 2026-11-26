Kumaşlar, keçe iğneleme tekniğiyle bitkisel, geometrik ve geleneksel motiflerden esinlenen bezemelerle süslenerek giysi ve aksesuar üretiminde kullanılıyor.

Böylece doğaya terk edilerek çevre kirliliğine neden olan koyun yünleri, geleneksel el sanatlarıyla katma değerli ürünlere dönüştürülürken kadın istihdamına da katkı sağlanıyor.

ÇÖPE ATILAN YÜNLERDEN MARKA YARATTILAR Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, koyun yünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmaya 2024'te başladıklarını ve dere kenarlarına, çöplere atılarak çevre kirliliğine neden olan yünleri topladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti: "Yıkama işleminden sonra yünlerin AR-GE ve laboratuvar çalışmalarını yaptık. Yaptığımız çalışmalarda bu yünleri ürüne çevirebileceğimizi fark ettik. Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ipliğe dönüştürdüğümüz yünlerden giyim ve aksesuar ürünleri hazırlamaya başladık. Şimdi çeşitliliğimizi artırmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Bölgesel olarak başlattığımız çalışmalar şu anda ülkemizde yaygın halde. Ayrıca şu anda markamızı aldık. Markamızı almak da bizi bu anlamda güçlendirdi, daha büyük cesaret verdi. Bundan sonra Norduz dokumaları tüm piyasada ve uluslararası firmalarda, tekstil firmalarında yer alacak."

"YÜNLERİMİZ GERÇEKTEN KIYMETLİ" Projenin çevresel ve ekonomik katkılarına dikkat çeken Baran, "Kırkılma süreci bittikten sonra atılan bu yünleri toplayıp hem kadın istihdamına hem çevre temizliğine katkı sağlayabilecek, iklim değişikliğiyle mücadele ve ileri dönüşüm açısından değerlendirilebilecek ürünler olduğunu görünce inancımız daha da çok arttı. Bu da bölgemiz için önemli bir değer. Yünlerimiz gerçekten kıymetli" dedi.