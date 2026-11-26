Yaylalarda çöpe atılırken markaya dönüştü: Kadınlar el emeğiyle ekonomiye kazandırıyor
Van'ın yaylalarında yıllarca değerlendirilemeden doğaya bırakılan koyun yünleri, geleneksel el sanatlarıyla ekonomik değere dönüştürülüyor. Van Olgunlaşma Enstitüsü çalışanları, Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunlarının atık yünlerini toplayarak giysi ve aksesuar üretiyor.
Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Van'da her yıl değerlendirilemeden doğaya bırakılan koyun yünleri ekonomiye kazandırılıyor.
Kültürel mirasın geleceğe taşınması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüren Van Olgunlaşma Enstitüsü, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunlarının yünlerini değerlendirmek amacıyla çalışma başlattı.
YAYLALARDA DOĞAYA BIRAKILIYORDU
Koyun kırkımının ardından elde edilen yünler, geleneksel kullanımın azalması ve elyaf ürünlere yönelimin artması nedeniyle değerlendirilemeden doğaya bırakılıyor.
Yaylalara giderek atık yünleri toplayan enstitü çalışanları, ilk olarak yünleri kir ve yabancı maddelerden arındırmak için yıkıyor. Renk ve lif özelliklerine göre ayrıştırılan yünler, tarak makinelerinde açılarak dokumaya hazır hale getirildikten sonra doğal boyalarla renklendiriliyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE GİYSİ VE AKSESUARA DÖNÜŞÜYOR
Öreke adı verilen geleneksel yöntemle eğrilerek ipliğe dönüştürülen yünler, usta öğreticilerin elinde tezgahlarda dokunarak kumaş haline getiriliyor.