Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda önemli üretim merkezlerinden biri olan Şırnak'ın Gabar Dağı'nda, 10 Mayıs 2021'de başlayan petrol üretiminde bugüne kadar 75,4 milyon varile ulaşıldı. Bölgede 184 kuyudan günlük 84 bin varil petrol çıkarılırken Türkiye'nin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'i Gabar'dan karşılanıyor. Gaziler ve Çardaklı sahalarında üretimin başlamasıyla birlikte bölgenin petrol potansiyeli daha da arttı. İki yeni sahada 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli belirlenirken yeni kuyularla günlük üretimin yüzde 30 artırılması hedefleniyor.

Ulaşılan üretim rakamları, Şırnak'ın yalnızca bölgesel değil, Türkiye'nin enerji geleceği açısından da taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Gabar'da gerçekleştirilen üretim, Türkiye'nin toplam petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayarak yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir pay üstleniyor.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalarında Şırnak, sahip olduğu petrol rezervleri ve üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Bir dönem petrol arama faaliyetleriyle gündeme gelen Gabar Dağı, bugün binlerce metre derinlikten çıkarılan yerli petrolün ekonomiye kazandırıldığı stratejik bir üretim sahasına dönüştü.

Petrol üretiminde ulaşılan bu seviye, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarından elde ettiği katkıyı artırırken Gabar'ı ülkenin önemli petrol üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Özellikle son dönemde yeni sahaların devreye alınması ve mevcut üretim alanlarında yürütülen geliştirme faaliyetleri, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin daha da yükselmesine yönelik beklentileri artırıyor.

Gabar Dağı'nda yürütülen petrol arama ve üretim çalışmaları, bölgenin enerji haritasını değiştiren gelişmeler arasında yer alıyor. Üretim kuyusu sayısının 184'e ulaşmasıyla birlikte günlük 84 bin varillik üretim seviyesine erişilirken toplam üretimin 75,4 milyon varile yükselmesi, sahadaki çalışmaların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İKİ YENİ SAHADA 135 MİLYON VARİLLİK POTANSİYEL

Gabar'daki büyümenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri Gaziler ve Çardaklı sahalarında yaşandı. Ekim ayı itibarıyla iki yeni sahada petrol üretimine başlanması, bölgedeki üretim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırdı.

İlk değerlendirmelere göre Gaziler ve Çardaklı sahalarında toplam 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Bu rakam, Gabar ve çevresindeki petrol arama çalışmalarının geleceği açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Gaziler ve Çardaklı sahalarının üretime kazandırılmasıyla birlikte yalnızca mevcut üretim kapasitesinin artırılması değil, bölgedeki petrol kaynaklarının daha etkin şekilde ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor.