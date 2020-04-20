Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel faiz oranları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faiz oranu aylık yüzde 0,89'a indirildi. Kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi fırsatı sunuluyor. Öte yandan diğer bankaların da kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 20 Nisan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları...