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Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
Son dakika haberi... Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüsle mücadele sürerken, Yapı Kredi'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Banka, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bankaların güncel faiz oranları gündeme geldi. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 20 Nisan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:05