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Haberler Galeri Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika haberi... Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüsle mücadele sürerken, Yapı Kredi'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Banka, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bankaların güncel faiz oranları gündeme geldi. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 20 Nisan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:05
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Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel faiz oranları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faiz oranu aylık yüzde 0,89'a indirildi. Kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi fırsatı sunuluyor. Öte yandan diğer bankaların da kredi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 20 Nisan ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları...

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Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ NE KADAR?

Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini duyurdu.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor.

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Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

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Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94

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Yapı Kredi'den konut kredisi müjdesi! 20 Nisan güncel ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95