6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 kamu bankası destek paketlerini açıklamıştı. Bu kapsamda hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilerin finansal açıdan desteklenmesi için 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi veriliyor. Temel ihtiyaç desteği kredisine başvuru işlemleri ve başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 6 ay ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...