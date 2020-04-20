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6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
6 ay ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvuru işlemleri devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen temel ihtiyaç desteği kredisi ile ilgili başvuru detaylarını sizler için derledik. 3 kamu bankası tarafından 0,49 faizli destek kredisinden faydalanmak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, 6 ay ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır? 2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:53Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 18:02