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Haberler Galeri Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

"Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, vatandaşlık maaşı şartları neler? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 10:48
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Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

Vatandaşlık başvuru ekranı ve şartları merak konusu oluyor. Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyla uygulanacak olan vatandaşlık maaşı gündemdeki yerini aldı. Başvuru yapmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı şartları neler?" sorusunu sorguluyor. İşte, vatandaşlık maaşı başvuru şartları...

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Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile vatandaşlık maaşı başvuru tarihleri, şartları ve kapsamı araştırma konusu oldu. İşte 2023 vatandaşlık maaşı son durum...

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Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR!

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük." ifadelerini kullanmıştı.

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Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Yanık, "Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." dedi.

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Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR ÖDENECEK?

Eski Bakan Derya Yanık, "Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.