15 Şubat 2023, Çarşamba
Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...
"Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:42
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