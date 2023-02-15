15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

"Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? İşte yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:42
  • 1
  • 19
Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası için araştırmalar hız kazandı. A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu. Peki, Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu.

  • 3
  • 19
Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

Depremde şu ana kadar 35 bin 418 vatandaşımız vefat etti.

  • 4
  • 19
Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olası deprem söylentilerinden tedirgin oldu.

  • 5
  • 19
Uzman isim açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye risk haritası...

A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, merak edilen soruya yanıt verdi. Sertçelik, asrın afeti sonrası hazırlanan artçı depremler haritasıyla vatandaşları uyarıp, "Bundan sonra her bir fay kendi özelinde çalışacak." diye konuştu.