Üreticinin yüzünü güldüren müjde! 4,2 milyon TL'lik destek: 5 bin 100 kişi yararlanıyor
Elazığ'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere toplam 4 milyon 195 bin 80 TL değerinde destek sağlandı. İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen iki projeden 5 bin 100 üretici yararlandı. Arıcılık ve büyükbaş hayvancılığı kapsayan destekler kapsamında ekipman ve mineral takviyesi dağıtıldı.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce üreticiyi ilgilendiren destek hamlesi hayata geçirildi.
Üretimde verimliliği artırmak ve ekonomik kayıpları azaltmak amacıyla başlatılan iki ayrı proje kapsamında milyonlarca liralık kaynak kullanıldı.
Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projelerden, arıcılık ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan toplam 5 bin 100 üretici yararlandı.
Destekler kapsamında üreticilere oksalik asit buharlaştırma makineleri ile mineral takviye taşları dağıtıldı.
5 BİN 100 ÜRETİCİYE MİLYONLUK DESTEK
Elazığ İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen dağıtım törenine Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve desteklerden yararlanan üreticiler katıldı.
İki ayrı proje kapsamında bin 100 arı yetiştiricisine ekipman, 4 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ise mineral takviyesi desteği verildi.
|
Destek türü
|
Yararlanan üretici
|
Proje tutarı
|
Arıcılık ekipman desteği
|
1.100
|
2.995.080 TL
|
Büyükbaş hayvancılık mineral desteği
|
4.000
|
1.200.000 TL
|
Toplam
|
5.100
|
4.195.080 TL
ARICILARA YAKLAŞIK 3 MİLYON TL'LİK DESTEK
Elazığ İl Özel İdaresi ile Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, arı kolonilerinin korunması ve bal üretiminde verimliliğin artırılması amacıyla bin 100 oksalik asit buharlaştırma makinesi temin edildi.