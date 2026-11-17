Toplam 2 milyon 995 bin 80 TL maliyetle hayata geçirilen projenin 2 milyon 595 bin 80 TL'si Elazığ İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Kalan 400 bin TL ise üretici katkısıyla finanse edildi.

Elazığ merkez ve tüm ilçelerde faaliyet gösteren bin 100 arı yetiştiricisine dağıtılan makinelerle, arı kolonilerinde önemli kayıplara yol açan Varroa parazitiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

Projenin ayrıca arı sağlığının korunmasına, bal üretiminde verimliliğin artırılmasına ve üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.