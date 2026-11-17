Doğal gaz kullananlar dikkat! Faturanızı yüzde 30'a kadar düşürüyor: Sırrı bu üç noktada
Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz faturalarını düşürmenin yolları yeniden gündeme geldi.Kombi bakım ustaları doğru ısıtma yöntemleri, düzenli bakım ve yalıtımla yüzde 25 ila 30 oranında tasarruf sağlanabileceğini vurguluyor. Uzman isim, kombi kullanımında yapılan hatalara ve dikkat edilmesi gereken ayrıntılara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. İşte doğal gaz faturasında yüzde 30'a varan düşüş sağlayan tasarruf yöntemleri....
Havaların soğumasıyla birlikte artık doğal gaz kullanımı artmaya başladı. Doğal gaz kullanımıyla beraber vatandaşlar faturalarında tasarruf sağlamak isteyebiliyor.
Doğal gazda bazı noktalar var ki dikkat edildiğinde faturanızda yüzde 25 veya 30'a kadar düşüş sağlayabiliyor.
Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte doğal gaz tüketimi ve ısınma maliyetleri yeniden gündeme geldi.
Van'da kombi bakımına yönelik talepler artarken, kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, vatandaşların doğal gaz faturalarını düşürmesine yardımcı olabilecek yöntemleri anlattı.
İHA muhabirine konuşan Ebinç, kombi ve petek bakımlarının zamanında yapılmasının, doğru ısıtma yöntemlerinin uygulanmasının ve bina yalıtımının sağlanmasının tasarruf açısından önemli olduğunu belirtti.
KOMBİYİ SÜREKLİ AÇIP KAPATMAK DOĞRU MU?
Kombilerin düşük sıcaklıklarda ve sabit şekilde çalıştırılmasını öneren Ebinç, evlerde dengeli ısınma sağlanabilmesi için oda termostatı kullanılmasını tavsiye etti.
Isı kaybını azaltmak için kapı ve pencere yalıtımının da kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ebinç, conta ve pencere ayarlarının önemine dikkat çekti.