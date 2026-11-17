PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Peteklerin önüne eşya yerleştirilmemesi gerektiğini belirten Ebinç, perdelerin radyatörlerin arkasında kalacak şekilde konumlandırılmasını önerdi.

Isıtılmayan odaların kapatılmasının ise her zaman beklenen tasarrufu sağlamadığını ifade etti.

DOĞAL GAZ FATURASINDA YÜZDE 30'A VARAN TASARRUF

Kombi ve petek bakımının doğal gaz tüketimine önemli katkı sağlayabileceğini söyleyen Ebinç, şu ifadeleri kullandı: "Kombi ve petek bakımlarının tasarrufa önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz "

"Bu bakımlar sayesinde yüzde 25 ila 30 oranında tasarruf sağlanabileceğini öngörüyoruz. Isı tasarrufunda en önemli etkenlerden biri de binaların dış cephe yalıtımıdır. Bunun ardından kapı ve pencere ayarlarının kontrol edilmesi ve gerekli yalıtım çalışmalarının yapılması geliyor"

PETEK TEMİZLİĞİ KAÇ YILDA BİR YAPILMALI?

Bakımların profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini belirten Ebinç, kullanılan ekipmanların ve temizlik kimyasallarının kalitesinin de önemli olduğunu vurguladı.