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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
318 metre yükseklikten 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatının devam ettiğini ve bu hafta sonu 5'inci kesimin de tamamlanacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.09.2020 13:53Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 14:16
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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor