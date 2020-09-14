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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

318 metre yükseklikten 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşaatının devam ettiğini ve bu hafta sonu 5'inci kesimin de tamamlanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 14:16
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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımının 21 Aralık'ta tamamlanacağını bildirdi.

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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopterle inceledikten sonra şantiyede ilgililerden brifing alan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın en önemli projelerinden birinde özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.

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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

Projede 600'ü mühendis 5 bin kişinin görev aldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Rakamları da dünyanın sembol rakamları. Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var."

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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

"MARMARA DENİZİ'Nİ, MARMARA BÖLGESİ'Nİ BİR ALTIN KOLYE GİBİ İŞLİYORUZ"
Bakan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'ni 400 kilometrelik bir aksla tamamlayan Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya'nın Avrupa'ya Çanakkale'den bağlanacağını vurguladı.

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Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor
Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

Otoyol çalışması hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, çalışıyor. İstanbul-İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler, hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün dünyanın gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler.