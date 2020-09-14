Ulaşımı rahatlatacak adım! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Hafta sonu tamamlanıyor

Projede 600'ü mühendis 5 bin kişinin görev aldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Rakamları da dünyanın sembol rakamları. Su yüzeyinden 318 metre yükseklikteki çelik ayaklarıyla dünyanın en yüksek çelik ayaklı köprüsü olacak. İki ayak arası açıklığı 2023 metre olarak dünyanın en geniş köprülerinden biri olacak. Toplamda da 4 bin 600 metrelik bir köprü uzunluğu var. Yine bu proje kapsamında Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre bu proje kapsamında tamamlanacak. Tamamlandığında 1,5 saat süren yolculuklar 6-7 dakikalara düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde olduğu gibi ülkemizin her bir noktasında çok değerli çalışmalarımız var."