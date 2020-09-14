Eylül ayının ortalarına gelmemizin ardından 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında 5.75 olarak yapılan zam sonrası, yeni yıl için beklentiler dile getiriliyor. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Konuyla ilgili beklentileri TUED ve memur konfederasyonları tarafından ilgili mercilere ulaştırılıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı. Gündeme getirilen bir başka hususta işçi ve memurlara ödenen eş, çocuk yardımı oluyor. Emekliler ödenekten kendilerininde yararlanmasını talep ediyor.