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Haberler Galeri 2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı kaç TL olacak? 13 milyona yakın emekli vatandaşlar ocak ve haziran ayı olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar ocak ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Haziran ayında belirtilen enflasyon oranlarına göre maaşlara zam yansıtılıyor. Emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki, En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

Giriş Tarihi: 14.09.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 16:56
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

Eylül ayının ortalarına gelmemizin ardından 2021 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında 5.75 olarak yapılan zam sonrası, yeni yıl için beklentiler dile getiriliyor. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Konuyla ilgili beklentileri TUED ve memur konfederasyonları tarafından ilgili mercilere ulaştırılıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için hazırlıkların başlaması, aile yardımı isteyen emeklileri heyecanlandırdı. Gündeme getirilen bir başka hususta işçi ve memurlara ödenen eş, çocuk yardımı oluyor. Emekliler ödenekten kendilerininde yararlanmasını talep ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.