HaberlerGaleri 2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı kaç TL olacak? 13 milyona yakın emekli vatandaşlar ocak ve haziran ayı olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. SSK-SGK-Bağkur emekli ve memurlar ocak ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Haziran ayında belirtilen enflasyon oranlarına göre maaşlara zam yansıtılıyor. Emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki, En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
Giriş Tarihi: 14.09.2020 16:53Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 16:56
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....
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2021 SSK-SGK-Bağkur Ocak ayı emekli maaş zammı! En düşük taban emekli maaşı kaç TL? Milyonlarca emekliye zam müjdesi....