"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının gelmesinin ardından okullara yapılacak temizlik ve güvenlik personeli alımları için detaylar merak ediliyor. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?