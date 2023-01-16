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TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?
"TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR TYP işçi personel alımı ilanları Toplum Yararına program kapsamında bakanlık bünyesine bağlı kurumlara çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, şartları neler?