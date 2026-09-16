Dağdan çıkıp yola dönüşüyor! Kent ekonomisine 320 milyon liralık katma değer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kıyırlı'daki taş ocağı ve kırma-eleme tesisleriyle yol yatırımlarında önemli bir tasarruf sağlıyor. Yaklaşık 63 milyon tonluk kalker rezervinden çıkarılan taşlar işlenerek yol yapımında kullanılırken, bugüne kadar 320 milyon liralık katma değer oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği taş üretimiyle yol yatırımlarında maliyet avantajı sağlıyor. Körfez Kıyırlı'da bulunan taş ocağı ve kırma-eleme tesislerinde çıkarılan kalkerler, işlenerek farklı boyutlarda agrega ve mıcır haline getiriliyor. Üretilen malzemeler, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılarak yeniden Kocaeli yollarına kazandırılıyor.

63 MİLYON TONLUK REZERVDEN ÜRETİM Kıyırlı Taş Kırma ve Eleme Tesisi'nde yaklaşık 63 milyon tonluk kalker rezervinden çıkarılan taşlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. 2023 yılında 111 milyon liralık yatırımla kurulan tesisin güncel piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Faaliyete başladığı günden bu yana 800 bin ton üretim gerçekleştiren tesiste, yıl sonuna kadar üretimin 1 milyon tonun üzerine çıkarılması hedefleniyor.

DIŞARIDAN ALIMA GÖRE YÜZDE 50 AVANTAJ Üretim sayesinde bugüne kadar 320 milyon liralık katma değer sağlanırken, malzemelerin dışarıdan teminine kıyasla yüzde 50'ye varan ekonomik avantaj elde edildi. Saatte 400 ton üretim kapasitesine sahip tesiste, çevresel etkileri azaltmak amacıyla CE belgeli toz indirgeme sistemi de kullanılıyor.

TAŞLAR YOLLARIN HER AŞAMASINDA KULLANILIYOR Kıyırlı'daki tesiste kırılıp elenen taşlar, saatte 500 ton üretim kapasitesine sahip Plent-Miks Temel (PMT) tesisinde de değerlendiriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 160 bin ton temel malzemesi üretildi.