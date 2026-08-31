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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüdü. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 arttı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 2

TARIMDA YÜZDE 13,3'LÜK ARTIŞ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 3

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2 arttı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 4

Sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2 büyüdü.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 5

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri yüzde 0,5 artarken, inşaat sektörü yüzde 1,9 azaldı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 6

GSYH 19,8 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 7

HANEHALKI TÜKETİMİ ARTTI, İHRACAT GERİLEDİ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 arttı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 8

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 3,4, ithalatı ise yüzde 6,4 azaldı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 9

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 36,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7 arttı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 10

Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,7 yükseldi.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 38,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor? 11
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