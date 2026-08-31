Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor?
Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüdü. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), cari fiyatlarla 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya ulaştı. Büyümeye en güçlü katkı tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründen geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 arttı.
TARIMDA YÜZDE 13,3'LÜK ARTIŞ
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe gerçekleşti.
Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2 arttı.
Sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2 büyüdü.
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri yüzde 0,5 artarken, inşaat sektörü yüzde 1,9 azaldı.