Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü: Hangi sektörler öne çıkıyor?

GSYH 19,8 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.