Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme hazırlığı
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada bugüne kadar 72 bin 581 sözleşme onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşlara kolaylık sağlayan sistemi tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı.
Bu fazda taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "kira sözleşmesi işlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.
Uygulamanın ikinci fazına 9 Mayıs 2025'te geçildi. Buna göre emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma imkanı tanındı.
Bu hizmetin fonksiyonları kullanıcıların talepleri doğrultusunda sürekli geliştiriliyor. Bu kapsamda "hata düzeltme" ve "güncelleme" fonksiyonları da kullanıcıların hizmetine sunuldu.
BÜTÜN KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET'TE ZORUNLU HALE GETİRİLECEK
Bu sayede hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor. "Güncelle" fonksiyonu ile de sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor.
Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.
Bakanlıkça bütün kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor.
KİRA SÖZLEŞMELERİNİN KURUMLARA İLETİLMESİNE GEREK KALMIYOR
Bu hizmetle hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar, doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor.
Böylece yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralamaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulurken, entegre hizmetlerle bürokrasi de azalmış oluyor.