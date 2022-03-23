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Türk Hava Yolları'ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

Türkiye'de gençlerin en fazla çalışmak istediği şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları (THY), yayınladığı iş ilanı ile lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer imkanı sağlıyor. Doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gençlere yönelik ilana lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar müracaat edebilecek. İlanda, iyi düzeyde İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine dikkat eden, takım çalışmasına yatkın, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen gençlerin seçileceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:41
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Türk Hava Yolları’ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Take-Off Jr." Adlı programın değerlendirme aşamalarını başarıyla bitiren yetenekli ve dinamik adaylar tam zamanlı çalışma sistemiyle 60 bin kişilik Türk Hava Yolları ailesine katılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk Hava Yolları’ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik ilana lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilecek. İlanda, iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor.

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Türk Hava Yolları’ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 28 MART

THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayında olan ilana son başvuru tarihi ise 28 Mart saat 15.00 olarak açıklandı.

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Türk Hava Yolları’ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

PEK ÇOK BİRİMLERDE ÇALIŞMA FIRSATI

Dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan hava yolu firması olan THY'nin "Take-Off Jr." programı kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkanları sunuyor. Süreci başarıyla geçebilenler, insan kaynakları ve destek üniteleri, kalite ve teknik, mali işler, uçuş operasyonları, planlama, pazarlama ve satış, Turkish Cargo, yatırım ve anlaşmalar ve bölgesel uçuşlar gibi birimlerde çalışabilecek.

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Türk Hava Yolları’ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları ailemize katılmak isteyen yeni mezun ve lisans son sınıf öğrencisi arkadaşlarıma bir müjdemiz var. Başlattığımız Take-Off Jr. yetenek programıyla gökyüzünün rekabetçi ve hızlı gelişen kapılarını gençlere açıyoruz." ifadelerini kullandı.