Türk Hava Yolları'ndan lisans son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara iş imkanı! Take-Off Jr. işe alım programına kimler başvuru yapabilir?

Türkiye'de gençlerin en fazla çalışmak istediği şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları (THY), yayınladığı iş ilanı ile lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyer imkanı sağlıyor. Doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gençlere yönelik ilana lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar müracaat edebilecek. İlanda, iyi düzeyde İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine dikkat eden, takım çalışmasına yatkın, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen gençlerin seçileceği belirtiliyor.