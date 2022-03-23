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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı yattı mı? Isınma desteği kapsamına eklenen doğalgaz yardımının ilk taksit ödemesinin mart ayında yapılacağı bildirilmişti. Başvuru yapan vatandaşlar doğalgaz destek ödemesinin yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Bakanlık tarafından ödemelere ilişkin açıklama geldi. Peki, doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 12:37
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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından htiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da hayata geçirildi. Bu gelişmelerin ardından e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki, doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI?

Doğalgaz yardımının ilk taksit ödemeleri 23 Mart'ta başladı. Destek ödemesi için hak kazanan vatandaşlar, PTT'ye gidip faturalarını ibraz ettikten sonra destek ödemelerini alabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."

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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.