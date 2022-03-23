Doğalgaz yardımı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından htiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da hayata geçirildi. Bu gelişmelerin ardından e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki, doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...