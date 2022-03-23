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Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı yattı mı? Isınma desteği kapsamına eklenen doğalgaz yardımının ilk taksit ödemesinin mart ayında yapılacağı bildirilmişti. Başvuru yapan vatandaşlar doğalgaz destek ödemesinin yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Bakanlık tarafından ödemelere ilişkin açıklama geldi. Peki, doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...