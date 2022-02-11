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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Çalışan kadın ya da erkek işçilerin emekli aylıklarında, işsizlik maaşlarında ve rapor parası SGK'ya bildirilen prime orantılı olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan ancak sigortası asgari ücretten gösterilen çalışanların, hastalandığında ya da işsiz kaldığında devletten alacağı ödemeler düşük oluyor. Bu durum ayrıca tüm çalışanlar için önemli olan emekli aylıklarını da etkiliyor. Söz konusu detayın işverenler için cezaları bulunurken, çalışanlar haklı nedenle iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatlarını alabilirler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022 10:24
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren SGK'ya düşük ücretten bildirilme sorunu halen devam ediyor. Çalışanların SGK'ya düşük ücretten bildirilmesi, çalışanların hastalık ve işsizlik parası gibi emekli aylıklarını da etkiliyor. Bu durum işverenler için cezaları barındırırken, çalışanların sigorta primini takip etmesi gerekiyor. İşte haberin detayları...

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Asgari ücretten çalışmamasına rağmen asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirilen kişi için en büyük problem emekli aylığının düşüklüğü. Ayrıca kişi rapor aldığında da olması gerekenden az rapor parası alıyor.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Diğer bir sonuç da SGK açısından toplanan prim miktarının düşük kalması. İşveren düşük prim ödeyince SGK'nın prim gelirleri de azalıyor. Yani eksik bildirim yalnızca primi eksik bildirilen kişi için değil, bütün çalışanlar için sorun.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Milliyet'in haberine göre asgari ücretten SGK'lı olmayı kabul eden çalışan bugününden çaldığı gibi yarınından da çalıyor. Hastalandığında, işsiz kaldığında devletten aldığı para düşük oluyor. İşsizlik ve rapor parası SGK'ya bildirilen prime orantılı olarak hesaplanıyor.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Böyle olunca da SGK'ya düşükten bildirilen çalışanın işsizlik parası da, rapor parası da düşük oluyor. En önemli sorun ise SGK'ya düşükten bildirilen çalışanın, emekli olduğunda emekli aylığının da gerekenden düşük olması.