Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin

Çalışan kadın ya da erkek işçilerin emekli aylıklarında, işsizlik maaşlarında ve rapor parası SGK'ya bildirilen prime orantılı olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan ancak sigortası asgari ücretten gösterilen çalışanların, hastalandığında ya da işsiz kaldığında devletten alacağı ödemeler düşük oluyor. Bu durum ayrıca tüm çalışanlar için önemli olan emekli aylıklarını da etkiliyor. Söz konusu detayın işverenler için cezaları bulunurken, çalışanlar haklı nedenle iş sözleşmelerini feshederek kıdem tazminatlarını alabilirler.