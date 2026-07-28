Tüketicilere restoran ve kafe uyarısı: Liste dışı ücret alınamaz, bahşiş zorunlu değil
Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde tüketicileri ilgilendiren uygulamalara yönelik önemli hatırlatmalarda bulundu. Fiyat listesinde yer almayan servis, masa, kuver veya benzeri adlarla ilave ücret alınamayacağı belirtilirken, bahşişin ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olduğu vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara dair temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi.
"BAHŞİŞ TÜKETİCİNİN KENDİ İRADESİNE BAĞLI"
Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
Vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalarla ilgili temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada, "Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup gönüllülük esasına dayalıdır" ifadesi kullanıldı.
BASILI FİYAT LİSTESİ DE ZORUNLU
Menülerin "yalnızca" karekod (QR kod) ile sunulamayacağına işaret edilen açıklamada, işletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi.
Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar. Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir. Bakanlık olarak piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz."