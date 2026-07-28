Tüketicilere restoran ve kafe uyarısı: Liste dışı ücret alınamaz, bahşiş zorunlu değil

BAKANLIK 4 MADDEDE ÖZETLEDİ

Bakanlığın dört maddede özetlediği açıklamada öne çıkanlar ise şöyle:

1- Restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup gönüllülük esasına dayalıdır.



2- Menüler "yalnızca" karekod (QR kod) ile sunulamaz. İşletmeler, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür.

