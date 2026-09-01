Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına dijital çözüm! Kira sözleşmelerinde yeni sayfa açılıyor

Bu fazda taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "kira sözleşmesi işlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024'te vatandaşların hizmetine açtı.

Bu sayede hazırlanan sözleşmelere onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor. "Güncelle" fonksiyonu ile de sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor.

Bu hizmetin fonksiyonları, kullanıcıların talepleri doğrultusunda sürekli geliştiriliyor. Bu kapsamda "hata düzeltme" ve "güncelleme" fonksiyonları da kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Uygulamanın ikinci fazına 9 Mayıs 2025'te geçildi ve emlak danışmanları ile yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma imkanı tanındı.

Belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların ise bu uygulamaya geçilmeden önce e-Devlet kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri ve tüketici dernekleri söz konusu uygulamanın zorunlu hale getirilmesini; kayıt dışılığın engellenmesi, yetkisiz kiralanmaların önüne geçilmesi ve tarafların sözleşme kayıtlarını daha şeffaf tutabilmesi açısından olumlu karşılıyor.

Sistemin zorunlu olmasının belgelerin saklanabilirliği açısından önemli olacağını dile getiren Akdoğan, "Kontrat kaybolmaz, taraflar ve kira bedeli kayıt altına girer. Uyuşmazlıklarda sözleşmenin tarihi ve içeriği konusunda ispat kolaylaşır. Bürokrasi azalır. Belki de en önemlisi, Türkiye'nin gerçek kira verisini ortaya çıkarabilecek çok güçlü bir veri tabanı oluşur" dedi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Hakan Akdoğan, sistemin zorunlu hale getirilmesiyle sahte sözleşmelerin önüne rahatça geçilebileceğini ve ev sahibinin gerçekten malik olup olmadığının doğrulanabileceğini belirtti.

Akdoğan, her kira ilişkisinin standart bir e-Devlet şablonuna sığmasının zor olduğunu, özel şartlar, tahliye taahhüdü, demirbaşlar, depozito, şirket kiralamaları, alt kira veya karmaşık ticari kiralamaların nasıl yönetileceği konusunda netlik gerektiğini ifade etti.

Kira bedellerinin tamamının merkezi olarak kayıt altına alınmasının daha rahat olacağına işaret eden Akdoğan, "Kayıt dışı kira gelirleriyle mücadeleyi ciddi biçimde kolaylaştıracak. Yani e-kontrat yalnızca vatandaşın işini kolaylaştıran dijital bir sözleşme sistemi değil, aynı zamanda kira piyasasının şeffaflaşması ve vergi denetiminin güçlenmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Akdoğan, zorunluluk getirilecekse sistemin önce hayatın içindeki bütün kira ilişkilerine cevap verecek kadar esnek hale gelmesi gerektiğini, e-kira sözleşmelerinin yaygınlaştırılması kadar sözleşmelerin doğru ve eksiksiz hazırlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

Yetki belgeli emlak işletmelerine sistem içinde daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesinin, hatta kiralama işlemlerinde e-sözleşmenin yetkili emlak işletmeleri aracılığıyla hazırlanmasının teşvik edilmesinin uyuşmazlıkları önemli ölçüde azaltacağı kanaatinde olduklarını söyleyen Akdoğan, "Kira bedeli, artış şartları, depozito, demirbaşlar, özel hükümler ve teslim koşulları gibi ileride ihtilafa dönüşebilecek pek çok başlığın mevzuata ve uygulamaya hakim profesyoneller tarafından en başta doğru şekilde düzenlenmesi hem kiracıyı hem mülk sahibini koruyacaktır" dedi.