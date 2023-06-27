HaberlerGaleriTorba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik...
Torba yasada taslak şekillendi! SSK - Bağkur prim eşitliği, taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa için detaylar merak ediliyor. Torba yasanın onaylanmasının ardından en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Meclis'te Kurban Bayramı'nın ardından yoğun mesainin başlaması bekleniyor. Hal böyle olunca,"Torba yasada neler olacak? Torba yasa ne zaman onaylanacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İştei konu hakkında detaylar!