28 Haziran 2023, Çarşamba
45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...
EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik düzenlemesi için atılacak yeni adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan erken emeklilik ve eksik primlerin tamamlaması hususunda birçok detayde merak ediliyor. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Belirli tarih öncesinde sigortalı olanlarda yaş koşuluda düşmüş oluyor. Peki erken emeklilikten kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 11:02
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