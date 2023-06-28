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Haberler Galeri 45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik düzenlemesi için atılacak yeni adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan erken emeklilik ve eksik primlerin tamamlaması hususunda birçok detayde merak ediliyor. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Belirli tarih öncesinde sigortalı olanlarda yaş koşuluda düşmüş oluyor. Peki erken emeklilikten kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 11:02
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45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazanırken, kapsam dışında kalanlar için atılacak adımlar merak ediliyor. Eksik prim tamamlamak için bu süreçte formüller için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı iki detay ise bu süreçte önplana çıkıyor. Doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihleri öne çekilmiş olacak. İşte, erken emeklilik için tüm gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM çok önemli yasaları çıkartmaya hazırlanıyor.

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45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak. Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

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45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

REFAH PAYI EKLENECEK

Yasa 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra çıkartılacak.

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45-48-50-51 yaşında emeklilik! EYT kapısı yeniden ardına kadar açıldı! 1999-2000-2001-2002 sonrası...

5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bunun üzerine konulacak refah payı belirlenecek. Daha sonra da bu refah payı bir yasal düzenleme olarak Meclis'ten çıkartılacak.