Manisa'da "Figan-i Efendi"ye yoğun talep! 4 günde hazırlanıyor

Manisa'da 138 yıllık geçmişe sahip coğrafi işaretli Figan-i Efendi Eriği, tazeyken yaşanan nakliye sorununa karşı kurutularak yılın 12 ayı pazarlanıyor. Kadınların emeğiyle 4 günde doğal yöntemlerle hazırlanan erikler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Manisa'da 138 yıllık geçmişe sahip bir ürün, tazeyken yaşanan nakliye sorunuyla birlikte bambaşka bir yöntemle değerlendirilmeye başlandı.

Demirci ilçesinde 1886 yılında Mora Yarımadası'ndan getirilerek dikilen ve coğrafi işaret tescili alınan Figan-i Efendi Eriği, kurutulmuş ürün olarak bölge ekonomisinin gözdesi oldu. Tazeyken nakliyesinde hassasiyet yaşanan erik, üreticiler tarafından kurutularak katma değerli hale getiriliyor.

Kadın çalışanlar tarafından hijyenik şartlarda tek tek çekirdekleri ayıklanan erikler, hiçbir kimyasal işlem ve ilaçlamadan geçirilmeden özel sergilerde 4 gün boyunca doğal ortamda kurumaya bırakılıyor.

İlçede organik tarım ürünlerinin satışını ve pazarlamasını yapan üretici Mustafa Kula, taze üründeki lojistik riskleri kurutma yöntemiyle aştıklarını belirterek, "Figan Efendi eriğimiz son yıllarda çok rağbet görmeye başladı. Taze olarak gönderimini yaparken yolda sorun yaşanabiliyordu." dedi ve şöyle devam etti: