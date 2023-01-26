TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL'lik evler, 1.594 TL'ye...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yeni konut ilanları da yayınlanıyor. TOKİ'nin yeni ilanları binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kıyıda köşede birikmiş parası olanlara Toplu Konut İdaresi tarafından bir kapı açılıyor. 300 bin TL'lik 2+1, 3+1 daireler, aylık ödemesi düşük olan taksitlerle alıcısını bekliyor. Başvurular ise yarın sona eriyor. İşte, yeni ilanlar hakkında detaylı bilgiler...