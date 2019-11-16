TOKİ'den çekilişsiz kurasız 335 TL taksitle ev müjdesi! İlk giden alacak...
TOKİ'den müjde! Sosyal konut projeleri ile birçok dar gelirliyi ev sahibi yapan TOKİ'de fırsatlar tükenmiyor. Son olarak 50 bin sosyal konut projesi ile öne çıkan TOKİ, bu kez de çekilişsiz, kurasız, ilk gidenin öncelikli olacağı bir projeyi hayata geçirecek. 22 ilde satılacak olan evler için son başvuru tarihi 31 Aralık olacak. 20 yıla kadar vade seçeneklerinin sunulacağı TOKİ konutlarında kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün olacak. Yüz binlerce kişi TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı bu kampanyanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, TOKİ kurasız ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evleri kiraya verilebilir mi, satılabilir mi? İşte TOKİ'den çekilişsiz kurasız 335 TL taksitle ev müjdesi haberinin detayları...
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