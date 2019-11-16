Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Ons Altın dün 0,22 değer kaybı ile günü kapatarak 1465 dolar seviyesinin üstüne tutunmayı başardı. Gram altın ve çeyrek altın ise 0,38 oranında değer kaybetti. Gram altın 271 TL seviyesi ile haftayı tamamlarken, çeyrek altın 443 TL bandında kaldı. Altının haftayı negatif değerle kapatmasının ardından gözler haftanın ilk işlem gününe çevrildi. Güvenli liman ihtiyacının azalması, ABD-Çin ticaret savaşında ılımlı bir ortam oluşması altındaki değer kaybının başlıca nedenleri. Peki, Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





