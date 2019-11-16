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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Ons Altın dün 0,22 değer kaybı ile günü kapatarak 1465 dolar seviyesinin üstüne tutunmayı başardı. Gram altın ve çeyrek altın ise 0,38 oranında değer kaybetti. Gram altın 271 TL seviyesi ile haftayı tamamlarken, çeyrek altın 443 TL bandında kaldı. Altının haftayı negatif değerle kapatmasının ardından gözler haftanın ilk işlem gününe çevrildi. Güvenli liman ihtiyacının azalması, ABD-Çin ticaret savaşında ılımlı bir ortam oluşması altındaki değer kaybının başlıca nedenleri. Peki, Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:58
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Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Hafta boyunca dalgalı bir süreç geçiren altın fiyatları, son 3 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yükselmeye başlamıştı. 2 günlük yükseliş trendinin ardından haftanın son günü düşüş hızlandı. Ons Altın fiyatı 1468 dolar seviyesinden sonra 1465 doların altına çekildi. Ons Altın son bir hamle ile yeniden 1465 doların üstüne çıktı. Gram altın 270 TL üstündeki pozisyonunu korusa da değer kaybı yaşadı. Çeyrek altın ise 445 TL'nin altında haftayı tamamladı.

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  • 17
Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
271,14
271,35
%-0,38

  • 3
  • 17
Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
270,83
270,87
%-0,35

  • 4
  • 17
Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.467,88
1.468,53
%-0,22

  • 5
  • 17
Altın fiyatları hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI
433,83
443,66
%-0,38